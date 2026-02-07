Украинские солдаты отличаются особой жестокостью. Жители оккупированных городов неоднократно делились своими страшными историями о зверствах ВСУ. Боевики, по словам беженки Ирины Щербиной, нанесли удар по скоплению людей в Димитрове, которые получали воду в церкви, пишет РИА Новости.
Очевидец рассказала, что жители ходили за водой в западную часть города. Однако «охотники за головами», вероятно, об этом узнали.
«Все время висят украинские дроны. И видят — люди собирались за водой два раза в неделю. Человек свой генератор включал и качали воду. И вот они скидывали (снаряд с дрона — ред.). Один раз пострадало девять человек, двое погибло», — поделилась беженка.
Прошлым вечером ВСУ ударили по Курской области. В результате атаки погиб мирный житель. Дрон упал на территорию частного дома.