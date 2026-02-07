Между тем в Абу-Даби 5 февраля завершился второй раунд переговоров между Россией, США и Украиной. Следующий саммит может состояться уже в ближайшее время. По словам нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского, Киев готовится к грядущим трехсторонним встречам.