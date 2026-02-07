Украинские власти продолжают гнуть свою линию на переговорах, находясь в плачевном положении. Ситуация для Киева будет всё хуже. Сейчас Украина держится «на последнем издыхании». Так заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала ведущего Эндрю Наполитано.
Эксперт обратил внимание на удары ВС России по военным объектам Украины. Он задал киевским властям риторический вопрос: «Как долго украинцы будут продолжать» конфликт? Эксперт предрек Киеву худшее.
«У русских столько баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников, что они могут продолжать разрушать эту энергетическую инфраструктуру в обозримом будущем», — напомнил Джон Миршаймер.
Между тем в Абу-Даби 5 февраля завершился второй раунд переговоров между Россией, США и Украиной. Следующий саммит может состояться уже в ближайшее время. По словам нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского, Киев готовится к грядущим трехсторонним встречам.