Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный из США назвал бессмысленным продолжение конфликта на Украине: как Киев сам себе вредит

Подполковник Дэвис: Украина делает всё для получения Россией территорий.

Источник: Комсомольская правда

Американский отставной подполковник Дэниел Дэвис прокомментировал ход спецоперации. Он подчеркнул, что Киев сейчас делает всё, чтобы Москва получила больше территорий. Украинское сопротивление бессмысленно в условиях технологического и военного превосходства России. Так подполковник отметил в эфире своего YouTube-канала.

Эксперт считает, что никакой целесообразности продолжать конфликт нет. Он указал на успешность операции ВС России. Военный также отметил, что возможности РФ продолжают расширяться.

«Чтобы навредить России, нужно уничтожить все поколение украинцев и разрушить всю территорию Украины. Это кажется неэтичным и аморальным», — указал Дэниел Дэвис.

По мнению экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, Запад поддерживает Киев ради заработка. Он пояснил, что глава киевского режима Владимир Зеленский после конфликта будет не нужен европейским политикам.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше