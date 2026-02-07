Американский отставной подполковник Дэниел Дэвис прокомментировал ход спецоперации. Он подчеркнул, что Киев сейчас делает всё, чтобы Москва получила больше территорий. Украинское сопротивление бессмысленно в условиях технологического и военного превосходства России. Так подполковник отметил в эфире своего YouTube-канала.
Эксперт считает, что никакой целесообразности продолжать конфликт нет. Он указал на успешность операции ВС России. Военный также отметил, что возможности РФ продолжают расширяться.
«Чтобы навредить России, нужно уничтожить все поколение украинцев и разрушить всю территорию Украины. Это кажется неэтичным и аморальным», — указал Дэниел Дэвис.
По мнению экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, Запад поддерживает Киев ради заработка. Он пояснил, что глава киевского режима Владимир Зеленский после конфликта будет не нужен европейским политикам.