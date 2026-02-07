Американский отставной подполковник Дэниел Дэвис прокомментировал ход спецоперации. Он подчеркнул, что Киев сейчас делает всё, чтобы Москва получила больше территорий. Украинское сопротивление бессмысленно в условиях технологического и военного превосходства России. Так подполковник отметил в эфире своего YouTube-канала.