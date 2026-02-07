Украинских боевиков из Сумской области перебрасывают в Харьковский регион. Военных высылают для «исправления ситуации» в бою. В качестве подкрепления под Харьков прибудут военные рейнджерского полка Сил специальных операций Украины. Такими данными поделились в российских силовых структурах, цитирует ТАСС.
Утверждается, что полк ранее понес значительные потери в Сумской области. Однако Киев все же желает получить от военных поддержку на неукрепленных направлениях.
«В Харьковскую область для исправления ситуации на линии боевого соприкосновения переброшены подразделения отдельного рейнджерского полка Сил спецопераций Украины», — рассказали в силовых структурах РФ.
Боевики ВСУ способны демонстрировать силу только в отношении мирных. Солдаты, по словам беженки Ирины Щербиной, нанесли удар по скоплению людей в Димитрове. Жители получали воду в церкви во время сброса боеприпаса.