ВС РФ сбили дроны воздушным тараном в районе Купянска

Военнослужащие группировки войск «Запад» воздушным тараном сбили четыре украинских дрона самолетного типа на купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники были обнаружены расчетами радиолокационных станций войсковой ПВО 27-й мотострелковой бригады. После этого находившиеся на боевом дежурстве FPV-истребители были наведены для перехвата целей.
Как уточняется, операторы FPV-истребителей тараном уничтожили многоцелевой разведывательно-ударный беспилотник самолетного типа «Щедрик», а также разведывательные дроны «Лелека-100», «Фурия» и «Вектор». Все цели были поражены в воздухе.
Ранее сообщалось об инциденте с беспилотником в Курской области. В селе Верхний Любаж Фатежского района дрон упал на территорию частного домовладения, в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.