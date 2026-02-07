Ричмонд
ВС РФ сбили дроны воздушным тараном в районе Купянска

Военнослужащие группировки «Запад» уничтожили четыре украинских дрона самолетного типа на купянском направлении.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие группировки войск «Запад» воздушным тараном сбили четыре украинских дрона самолетного типа на купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, беспилотники были обнаружены расчетами радиолокационных станций войсковой ПВО 27-й мотострелковой бригады. После этого находившиеся на боевом дежурстве FPV-истребители были наведены для перехвата целей.

Как уточняется, операторы FPV-истребителей тараном уничтожили многоцелевой разведывательно-ударный беспилотник самолетного типа «Щедрик», а также разведывательные дроны «Лелека-100», «Фурия» и «Вектор». Все цели были поражены в воздухе.

Ранее сообщалось об инциденте с беспилотником в Курской области. В селе Верхний Любаж Фатежского района дрон упал на территорию частного домовладения, в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.