За ночь над территорией России сбиты 82 беспилотника

Как уточнило ведомство, 45 БПЛА сбиты над Волгоградской областью, восемь — над Брянской, по шесть — над Ростовской и Саратовской областями, по четыре — над Орловской и Тверской, три — над Курской областью, по одному — над Астраханской, Белгородской, Калужской, Воронежской и Смоленской областями.
Врио губернатора Тульской области Виталий Королев сообщал, что из-за налета БПЛА начался пожар на одном из предприятий Конаковского округа. Аэропорты Волгограда, Пензы и Саратова приостанавливали работу.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше