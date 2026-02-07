Ричмонд
За ночь над территорией России сбиты 82 беспилотника

Минобороны России заявило, что с 23:00 до 7:00 мск силы ПВО уничтожили 82 беспилотника над 13 регионами.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнило ведомство, 45 БПЛА сбиты над Волгоградской областью, восемь — над Брянской, по шесть — над Ростовской и Саратовской областями, по четыре — над Орловской и Тверской, три — над Курской областью, по одному — над Астраханской, Белгородской, Калужской, Воронежской и Смоленской областями.

Врио губернатора Тульской области Виталий Королев сообщал, что из-за налета БПЛА начался пожар на одном из предприятий Конаковского округа. Аэропорты Волгограда, Пензы и Саратова приостанавливали работу.

