В Великобритании сильно обеспокоены развитием новых войск беспилотных систем России, численность которых превосходит всю британскую армию, материал из The Sun перевел aif.ru.
По словам источника издания из Министерства обороны страны, новый род российских войск «вызывает серьёзную обеспокоенность».
По данным американского Института изучения войны, «российские Силы беспилотных систем уже сформировали семь полков, 25 батальонов, одну дивизию и три отряда», их численность сейчас превышает 87 тыс. человек.
«Тем временем численность всей британской армии сократилась до 70 300 человек — это самый низкий показатель с 1803 года», — говорится в материале.
Автор публикации подчеркивает, что британских военных заставляют покупать дроны на благотворительные средства, на настоящий момент всего 3 тыс. военнослужащих обучены ими управлять.
Напомним, войска беспилотных систем — это новый род российских войск в структуре ВС РФ, созданный специально для проведения боевых операций с использованием беспилотных комплексов различного профиля и назначения. Об их создании 12 ноября 2025 года сообщил заместитель начальника войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов.
Ранее в Англии осудили военных, которые водили на поводке подчиненных и пороли их.