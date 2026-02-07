Российская армия ликвидировала группу иностранных диверсантов в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил ветеран ВС РФ, кавалер ордена Мужества, действующий пилот-испытатель ударных БПЛА «Овод» с позывным Святой. Его слова прозвучали в беседе с РИА Новости.
По его словам, диверсионно-разведывательная группа ВСУ была обнаружена на второй линии обороны. Она действовала в районе логистических маршрутов. Российские бойцы вступили с ней в стрелковый бой.
«Да, сталкивались на одном из направлений (СВО) и попали на группу американских наемников. Не только американцы, там же и поляки были, и даже были британцы», — сказал Святой.
Собеседник агентства уточнил, что численность группы противника составляла около девяти-десяти человек. После боестолкновения были собраны документы и личные жетоны уничтоженных диверсантов. Материалы передали в штаб.
«У американца нашли документы, у британца флаг Великобритании был обнаружен и иностранные тоже документы, у поляков товарищи сняли тоже шевроны польские, и тоже документы переданы были, и жетоны личные у каждого были при себе», — добавил Святой.
Напомним, ВС РФ уничтожили расчет БПЛА батальона беспилотных систем «Рэгби тим» в Харьковской области. В результате удара погиб командир подразделения 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. Боевики этого батальона отличались особой жестокостью и снимали на видео удары дронами по уже погибшим российским военным.