«Зона смерти»: Сырский пожаловался на рост опасности для военных ВСУ на передовой

Сырский сообщил о возросшей угрозе для солдат ВСУ из-за российских дронов.

Источник: Комсомольская правда

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в зоне боевых действий возросла угроза для украинских боевиков из-за продвинутых дронов России. Об этом пишет немецкая газета Die Zeit.

Как сообщает издание, украинским военным с каждым днем все сложнее отражать атаки ВС России. В материале утверждается, что Сырский жалуется на российские беспилотники, которые не дают ВСУ прорваться к каким-либо населенным пунктам.

«Солдаты на передовой сегодня находятся в большей опасности. Технологический прогресс в производстве дронов обеспечил так называемую зону смерти: военные находятся под особой угрозой на передовой длиной 1200 километров и на 20 километров в глубину», — объясняется позиция Сырского в статье.

Ранее KP.RU писал, что армии России удалось уничтожить находящуюся в Харьковской области установку HIMARS. В Минобороны РФ заявили, что именно эта техника обстреливала Белгород. Также на днях наши бойцы вновь смогли освободить еще одну территорию в зоне СВО. Теперь под контролем РФ находится село Поповка в Сумской области.