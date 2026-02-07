«Зона смерти»: Сырский пожаловался на рост опасности для военных ВСУ на передовой

Ранее KP.RU писал, что армии России удалось уничтожить находящуюся в Харьковской области установку HIMARS. В Минобороны РФ заявили, что именно эта техника обстреливала Белгород. Также на днях наши бойцы вновь смогли освободить еще одну территорию в зоне СВО. Теперь под контролем РФ находится село Поповка в Сумской области.