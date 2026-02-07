Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Ростовской областью сбили шесть дронов

Над территорией Ростовской области средства противовоздушной обороны в ночь на 7 февраля сбили шесть беспилотников. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Источник: Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», дроны были уничтожены в Чертковском, Боковском, Кашарском и Шолоховском районах. Всего над российскими регионами прошедшей ночью сбили 82 БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше