Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гусев: ПВО сбила беспилотник над Воронежской областью

По предварительной информации, жертв и разрушений на земле нет.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на субботу, 7 февраля, средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над территорией Воронежской области. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

— Воздушная цель была своевременно обнаружена и уничтожена над одним из районов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал губернатор.

В настоящее время сигнал об опасности атаки беспилотников в Воронежской области отменен. По сообщениям Министерства обороны РФ, с 23 часов вечера до 7 часов утра силы противовоздушной обороны нейтрализовали 82 беспилотника над различными регионами России.