Гусев: ПВО сбила беспилотник над Воронежской областью

В ночь на субботу, 7 февраля, средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над территорией Воронежской области. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил глава региона Александр Гусев.
— Воздушная цель была своевременно обнаружена и уничтожена над одним из районов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал губернатор.
В настоящее время сигнал об опасности атаки беспилотников в Воронежской области отменен. По сообщениям Министерства обороны РФ, с 23 часов вечера до 7 часов утра силы противовоздушной обороны нейтрализовали 82 беспилотника над различными регионами России.