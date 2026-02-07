В Запорожской области 6 февраля при ударе ВСУ пострадала женщина

«Один человек пострадал в Михайловке в результате атаки БПЛА. Вчера вечером местная жительница получила ранения во дворе своего дома. Пострадавшая доставлена в местную больницу», — сказано в сообщении.
Медики оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь.
