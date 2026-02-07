Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Запорожской области 6 февраля при ударе ВСУ пострадала женщина

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Жительница Михайловки Запорожской области вечером 6 февраля получила ранения в результате удара беспилотника ВСУ, медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава Запорожской области.

Источник: РИА "Новости"

«Один человек пострадал в Михайловке в результате атаки БПЛА. Вчера вечером местная жительница получила ранения во дворе своего дома. Пострадавшая доставлена в местную больницу», — сказано в сообщении.

Медики оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше