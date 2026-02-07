Ричмонд
Волгоградский губернатор прокомментировал массированную атаку БПЛА

ПВО уничтожили 45 дронов.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области массированная атака БПЛА не нанесла урона инфраструктуре. По данным Минобороны, над регионом за ночь сбили 45 украинских беспилотников. По словам губернатора Андрея Бочарова, обошлось без разрушений.

«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России успешно защитили наше небо от массированной террористической атаки беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. Пострадавших и повреждений промышленных и гражданских объектов нет. Спасибо ребятам за отличную работу», сказал в официальном сообщении в своем телеграм-канале глава региона.

Напомним, режим беспилотной опасности действовал всю ночь, аэропорт был закрыт более 8 часов. Около 8.30 утра воздушное пространство открыли, беспилотная опасность отменена.

