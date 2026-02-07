ВСУ потеряли до 435 боевиков в зоне действий «Востока» за сутки

«Нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Лесное, Самойловка, Бойково, Воздвижевка, Цветковое Запорожской области и Коммунаровка Днепропетровской области», — подчеркнули в Минобороны РФ.