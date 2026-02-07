Ричмонд
ВСУ потеряли до 435 боевиков в зоне действий «Востока» за сутки

ВСУ потеряли до 435 боевиков и 6 бронемашин в зоне действий «Востока» за сутки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 435 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей и два артиллерийских орудия в зоне действия сил «Востока», сообщило Минобороны РФ.

«Противник потерял до 435 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей и два артиллерийских орудия», — говорится в сообщении военного ведомства.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, отметили в министерстве обороны России.

«Нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Лесное, Самойловка, Бойково, Воздвижевка, Цветковое Запорожской области и Коммунаровка Днепропетровской области», — подчеркнули в Минобороны РФ.