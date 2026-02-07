ВСУ потеряли до 150 военных в зоне работы «Южной» группировки за сутки

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Приволье, Резниковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств», — говорится в сводке.