Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли до 150 военных в зоне работы «Южной» группировки за сутки

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, танк за сутки в зоне ответственности «Южной» группировки, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Приволье, Резниковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств», — говорится в сводке.