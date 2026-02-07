Ричмонд
Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике украинских формирований в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Моначиновка, Ковалевка, Курочкино в Харьковской области и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.

«Противник потерял более 180 военнослужащих, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и пять складов боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.