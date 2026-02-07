Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Моначиновка, Ковалевка, Курочкино в Харьковской области и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.
«Противник потерял более 180 военнослужащих, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и пять складов боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.