Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике украинских формирований в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.