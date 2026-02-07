ВСУ потеряли свыше 280 боевиков в зоне действий «Центра» за сутки

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Белицкое, Новоалександровска, Кучеров Яр и Светлое Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 12 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня “Град” и три орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении Минобороны.