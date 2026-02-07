«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Белицкое, Новоалександровска, Кучеров Яр и Светлое Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 12 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня “Град” и три орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении Минобороны.
ВСУ потеряли свыше 280 боевиков в зоне действий «Центра» за сутки
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, уничтожив за сутки более 280 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 12 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и три орудия полевой артиллерии, сообщило в субботу Минобороны РФ.