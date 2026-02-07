Пермский боец получил медаль «За заслуги перед Пермским краем»

Пермяк Владимир Криницин участвует в специальной военной операции с 2022 года. Он сражался на Херсонском направлении, воевал под Артемовском и Угледаром. Боец имеет несколько боевых наград. А 6 февраля исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Альберт Марданов вручил ему еще одну — медаль «За заслуги перед Пермским краем».
Как рассказали в Минтербезе, в ноябре прошлого года в районе поселка Опытное Владимир заправлял военную технику. В этот момент он был атакован беспилотником противника.
— К счастью, опытный боец мгновенно оценил обстановку и сумел поразить БПЛА из своего оружия, благодаря чему сохранил вооружение, военную и специальную технику подразделений, — сообщили в ведомстве.