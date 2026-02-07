В Батайске умерла пострадавшая при атаке БПЛА девушка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 фев — РИА Новости. Жительница Батайска Ростовской области, пострадавшая при атаке БПЛА в декабре прошлого года, скончалась в больнице, сообщил РИА Новости представитель городской администрации.
«К сожалению, девушка умерла», — сказал собеседник агентства, добавив, что всё время после происшествия она находилась в больнице.
Как ранее информировал губернатор области Юрий Слюсарь, в результате атаки 18 декабря 2025 года на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа погибли, еще три получили ранения. В городе повреждения получили два корпуса многоэтажки. В соседнем Батайске загорелись два частных дома. Ранения получили семь человек, один из них погиб. В городе был объявлен траур.