Москалькова сообщила о пытках российских военных в украинском плену

«У нас был вопиющий случай, когда наши военнопленные были замучены и погибли. Я поднимала этот вопрос, фамилии этих ребят известны. Я, со своей стороны, конечно, всегда буду ставить жестко условия о недопустимости такого обращения с военнопленными. Это противоречит не только международному праву, но и просто обычным человеческим нравственным нормам», — сказала она.
Москалькова также обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой посещать людей с ранениями.
«Наши военнопленные говорят, что не всегда им оказывалась медицинская помощь — та, которая могла бы помочь и привести к спасению», — добавила омбудсмен.
В четверг Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 157 бойцов, взамен были переданы 157 военнопленных ВСУ. На родину также вернулись трое жителей Курской области.
Обмен военнопленными согласовали Москва, Киев и Вашингтон во время второго раунда мирных переговоров, прошедшего в Абу-Даби