Москалькова сообщила о пытках российских военных в украинском плену

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российских военных до смерти замучили в украинском плену, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Источник: пресс-служба уполномоченного по правам человека в России

«У нас был вопиющий случай, когда наши военнопленные были замучены и погибли. Я поднимала этот вопрос, фамилии этих ребят известны. Я, со своей стороны, конечно, всегда буду ставить жестко условия о недопустимости такого обращения с военнопленными. Это противоречит не только международному праву, но и просто обычным человеческим нравственным нормам», — сказала она.

Москалькова также обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой посещать людей с ранениями.

«Наши военнопленные говорят, что не всегда им оказывалась медицинская помощь — та, которая могла бы помочь и привести к спасению», — добавила омбудсмен.

В четверг Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 157 бойцов, взамен были переданы 157 военнопленных ВСУ. На родину также вернулись трое жителей Курской области.

Обмен военнопленными согласовали Москва, Киев и Вашингтон во время второго раунда мирных переговоров, прошедшего в Абу-Даби 4—5 февраля. Предыдущий обмен по формуле 185 на 185 состоялся 2 октября прошлого года.

