«Спрятались в укрытие»: Гладков заявил, что попал под ракетный обстрел

Украинские боевики вновь попытались атаковать Белгородскую область. Вечером 7 февраля начался ракетный обстрел. В это время губернатор региона Вячеслав Гладков находился в поездке по объектам инфраструктуры. Он сообщил, что попал под обстрел. Так губернатор написал в Telegram-канале.
Вячеслав Гладков подчеркнул, что все произошло около 21:00.
«Проехал по объектам инфраструктуры. Во время осмотра начался повторный ракетный обстрел. Вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятались в укрытие», — заявил губернатор.
Боевики ВСУ также 7 февраля атаковали Брянскую область. Удар осуществлен ракетами большой дальности «Нептун» и системой реактивного залпового огня HIMARS. В результате в Выгоничском районе области ранения получили два мирных жителя.