Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Спрятались в укрытие»: Гладков заявил, что попал под ракетный обстрел

Губернатор Гладков сообщил, что попал под ракетный обстрел.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики вновь попытались атаковать Белгородскую область. Вечером 7 февраля начался ракетный обстрел. В это время губернатор региона Вячеслав Гладков находился в поездке по объектам инфраструктуры. Он сообщил, что попал под обстрел. Так губернатор написал в Telegram-канале.

Вячеслав Гладков подчеркнул, что все произошло около 21:00.

«Проехал по объектам инфраструктуры. Во время осмотра начался повторный ракетный обстрел. Вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятались в укрытие», — заявил губернатор.

Боевики ВСУ также 7 февраля атаковали Брянскую область. Удар осуществлен ракетами большой дальности «Нептун» и системой реактивного залпового огня HIMARS. В результате в Выгоничском районе области ранения получили два мирных жителя.