«Спрятались в укрытие»: Гладков заявил, что попал под ракетный обстрел

Украинские боевики вновь попытались атаковать Белгородскую область. Вечером 7 февраля начался ракетный обстрел. В это время губернатор региона Вячеслав Гладков находился в поездке по объектам инфраструктуры. Он сообщил, что попал под обстрел. Так губернатор написал в Telegram-канале.