Обучают управлять БПЛА: Инструкторы ГУР Минобороны Украины тренируют террористов из Мали

Украинские инструкторы занимаются обучением боевиков малийской террористической группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин»* (ДНИМ, или JNIM). Об этом информирует малийский портал maliweb.
Сообщается, что украинских инструкторов опознали по нашивкам с изображением украинского флага, а также по эмблемам ГУР Минобороны Украины на военной форме. На это указали порталу военные эксперты, пожелавшие сохранить анонимность в целях безопасности. Эксперты изучили ряд фото, которые ранее распространил пропагандистский орган JNIM — интернет-платформа Az-Zallaqa Media.
Ранее сообщалось, что Украина уже работала с террористами из альянса малийских вооруженных групп сепаратистов CSP-DPA. Это сотрудничество началось в 2024 году.
Также сообщалось, что инструкторы из Украины обучали террористов в Сирии использовать дроны-камикадзе против российских военных в Идлибе и остальной части страны.
Напомним, глава российского МИД Сергей Лавров указывал, что Киев работает с террористами по всему миру.
* Запрещенная в России террористическая организация.