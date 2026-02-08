Ричмонд
В Белгороде несколько раз за вечер объявили ракетную опасность: власти сообщили о последствиях

Мэр Белгорода Демидов рассказал о двух ракетных атаках ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 7 февраля Белгород подвергся ракетной атаке. По городу зафиксировано два удара. В результате повреждения получили объекты инфраструктуры. Такими деталями поделился в Telegram-канале мэр Белгорода Валентин Демидов.

По его данным, первая ракетная атака произошла в 20:02. Пострадавших нет. Вторая атака зафиксирована в 20:38. К местам ЧП прибыли сотрудники оперативных служб.

«Враг вновь нанес ракетные удары по Белгороду. Сработала наша система ПВО», — оповестил Валентин Демидов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что находился в поездке по объектам инфраструктуры во время ракетного обстрела. По его словам, все произошло около 21:00.