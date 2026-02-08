Бурштынская ТЭС на западе Украины остановилась, город остался без тепла и воды

Тепло и водоснабжение отключено в населённом пункте Бурштын в Ивано-Франковской области Украины. Об этом информировал мэр города Василий Андриешин, заявив об отключении местной теплоэлектростанции.
«Повреждения очень серьезные, станция сейчас на нуле. Как оно будет дальше, еще никто не знает. Видим, что у нас нет тепла, у нас нет воды», — заявил градоначальник на видео, опубликованном городским советом Бурштына в соцсетях.
Накануне «Укрэнерго» информировало, что по всей территории Украины начались аварийные отключения света.
Накануне сообщалось, что жители Киева получают электроэнергию лишь на 1,5−2 часа в сутки.
Тем временем на Украине в Буковеле также произошел полный блэкаут. На горнолыжном курорте перестали работать подъемники, отключился свет в номерах отелей. Ранее в Буковель съезжались оставшиеся без электричества украинцы.
На фоне масштабных отключений электроэнергии власти врут о ликвидации последствий блэкаута в городах: что на самом деле происходит на Украине, читайте здесь на KP.RU.