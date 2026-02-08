Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москалькова рассказала о пытках и гибели российских военных на Украине

Москалькова: в плену на Украине замучены и погибли военные РФ.

Источник: Комсомольская правда

На Украине практикуют пытки российских пленных, при этом некоторые из них были замучены до смерти. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«У нас был вопиющий случай, когда наши военнопленные были замучены и погибли. Я поднимала этот вопрос, фамилии этих ребят известны», — сказала Москалькова журналистам, напомнив, что подобная практика противоречит как международному праву, так и моральным нормам.

Омбудсмен добавила, что вернувшиеся из плена российские военные рассказывают об ужасном отношении к ним на Украине. В частности, им не предоставлялась медицинская помощь, а тех, кто был ранен, украинцы не пытались спасти.

Москалькова призвала украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца посещать раненых и нуждающихся в медпомощи россиян, находящихся на территории Украины.

Также она передала через украинского коллегу письма российским пленным от родных. Это произошло во время встречи, которую Москалькова и Лубинец провели на территории Белоруссии.

По словам Москальковой, на территории Украины существует пять лагерей, где содержатся российские пленные. При этом к большинству российских пленных применяли насилие и унижения до тех пор, пока они не оказывались в лагерях. Об этом она рассказала по итогам обмена пленными с Украиной.

Напомним, 5 февраля Минобороны России сообщило о возвращении в РФ 157 военнослужащих, находившихся в плену.

Также сообщалось, что 6 февраля в Курскую область были возвращены жители этого приграничного региона, вывезенные во время оккупации региона ВСУ на Украину. Возвращены в этот раз три человека. При этом один из возвращённых рассказал, что ещё прошлой зимой получил осколочную травму руки, которая срослась неправильно из-за того, что на территории Украины медпомощь не была оказана в полном объёме.

Ещё одна жительница Курской области, также возвращённая в РФ из Украины, рассказала, что многие удерживаемые лица больны и нуждаются в спасении. По её словам, украинская сторона не предоставляла им необходимых медикаментов.

Ранее Москалькова рассказала о работе с пленными и их семьями, подчеркнув, что родные должны знать о судьбе близких, находящихся в плену.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше