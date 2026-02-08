Москалькова рассказала о пытках и гибели российских военных на Украине

На Украине практикуют пытки российских пленных, при этом некоторые из них были замучены до смерти. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«У нас был вопиющий случай, когда наши военнопленные были замучены и погибли. Я поднимала этот вопрос, фамилии этих ребят известны», — сказала Москалькова журналистам, напомнив, что подобная практика противоречит как международному праву, так и моральным нормам.
Омбудсмен добавила, что вернувшиеся из плена российские военные рассказывают об ужасном отношении к ним на Украине. В частности, им не предоставлялась медицинская помощь, а тех, кто был ранен, украинцы не пытались спасти.
Москалькова призвала украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца посещать раненых и нуждающихся в медпомощи россиян, находящихся на территории Украины.
Также она передала через украинского коллегу письма российским пленным от родных. Это произошло во время встречи, которую Москалькова и Лубинец провели на территории Белоруссии.
По словам Москальковой, на территории Украины существует пять лагерей, где содержатся российские пленные. При этом к большинству российских пленных применяли насилие и унижения до тех пор, пока они не оказывались в лагерях. Об этом она рассказала по итогам обмена пленными с Украиной.
Напомним, 5 февраля Минобороны России сообщило о возвращении в РФ 157 военнослужащих, находившихся в плену.
Также сообщалось, что 6 февраля в Курскую область были возвращены жители этого приграничного региона, вывезенные во время оккупации региона ВСУ на Украину. Возвращены в этот раз три человека. При этом один из возвращённых рассказал, что ещё прошлой зимой получил осколочную травму руки, которая срослась неправильно из-за того, что на территории Украины медпомощь не была оказана в полном объёме.
Ещё одна жительница Курской области, также возвращённая в РФ из Украины, рассказала, что многие удерживаемые лица больны и нуждаются в спасении. По её словам, украинская сторона не предоставляла им необходимых медикаментов.
Ранее Москалькова рассказала о работе с пленными и их семьями, подчеркнув, что родные должны знать о судьбе близких, находящихся в плену.