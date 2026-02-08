Москалькова рассказала о пытках и гибели российских военных на Украине

Также сообщалось, что 6 февраля в Курскую область были возвращены жители этого приграничного региона, вывезенные во время оккупации региона ВСУ на Украину. Возвращены в этот раз три человека. При этом один из возвращённых рассказал, что ещё прошлой зимой получил осколочную травму руки, которая срослась неправильно из-за того, что на территории Украины медпомощь не была оказана в полном объёме.