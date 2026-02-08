Ричмонд
Группировка «Восток» уничтожила узел управления БПЛА и станции РЭБ ВСУ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Операторы ударных дронов группировки войск «Восток» уничтожили узел управления беспилотной авиацией и станции радиоэлектронной борьбы ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В Запорожской области операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки “Восток” выявили позиции, обеспечивавшие управление вражескими беспилотниками. На точках были развернуты антенны связи, ретрансляторы и средства радиоэлектронной борьбы, которые прикрывали работу БПЛА и мешали нашей воздушной разведке», — информировали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что после уточнения координат операторы ударных дронов нанесли серию прицельных ударов по ключевым элементам узла. После этого были уничтожены антенны управления и ретрансляции, выведены из строя станции РЭБ, нарушена работа каналов связи и координации вражеских БПЛА.

Удар по узлу управления снизил возможности ВСУ по применению беспилотников на этом направлении и осложнил противнику поддержание устойчивой связи для дальнейших оборонительных действий.

