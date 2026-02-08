Группировка «Восток» уничтожила узел управления БПЛА и станции РЭБ ВСУ

«В Запорожской области операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки “Восток” выявили позиции, обеспечивавшие управление вражескими беспилотниками. На точках были развернуты антенны связи, ретрансляторы и средства радиоэлектронной борьбы, которые прикрывали работу БПЛА и мешали нашей воздушной разведке», — информировали в ведомстве.
В Минобороны отметили, что после уточнения координат операторы ударных дронов нанесли серию прицельных ударов по ключевым элементам узла. После этого были уничтожены антенны управления и ретрансляции, выведены из строя станции РЭБ, нарушена работа каналов связи и координации вражеских БПЛА.
Удар по узлу управления снизил возможности ВСУ по применению беспилотников на этом направлении и осложнил противнику поддержание устойчивой связи для дальнейших оборонительных действий.