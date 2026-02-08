Ричмонд
ВСУ потеряли 29 блиндажей с военными ВСУ за сутки от действий Южной группировки

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Потери ВСУ за сутки от действий Южной группировки войск составили в том числе 29 блиндажей и огневых точек с личным составом. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Источник: РИА "Новости"

«Войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 5 антенн связи, 2 пункта управления БПЛА, поражены 29 блиндажей, укрытий и огневых точек с личным составом ВСУ», — сказал Астафьев.

