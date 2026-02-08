ВСУ потеряли 29 блиндажей с военными ВСУ за сутки от действий Южной группировки

«Войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 5 антенн связи, 2 пункта управления БПЛА, поражены 29 блиндажей, укрытий и огневых точек с личным составом ВСУ», — сказал Астафьев.
