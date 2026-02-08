Орудия Д-30 уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области

«Операторы разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки “Восток” обнаружили сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области. После доразведки и уточнения местонахождения опорных пунктов, координаты квадратов в которых они располагались, были переданы артиллеристам группировки “Восток”. Расчеты орудия Д-30 нанесли серию огневых ударов по позициям националистов, в результате которых цели были уничтожены», — говорится в сообщении.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше