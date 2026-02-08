Ричмонд
Орудия Д-30 уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Расчеты орудий Д-30 группировки войск «Восток» уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Операторы разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки “Восток” обнаружили сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области. После доразведки и уточнения местонахождения опорных пунктов, координаты квадратов в которых они располагались, были переданы артиллеристам группировки “Восток”. Расчеты орудия Д-30 нанесли серию огневых ударов по позициям националистов, в результате которых цели были уничтожены», — говорится в сообщении.

