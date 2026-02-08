В Одессе прогремела серия взрывов

В некоторых областях Украины ночью 8 февраля объявили воздушную тревогу. В Одессе прозвучало несколько взрывов. Об этом пишет РБК-Украина.
По данным корреспондентов, взрывы прогремели около 01:00 по Москве. Сирены звучали также в Черниговской области.
В настоящий момент воздушная опасность объявлена, в том числе, в нескольких районах Киева.
Вечером 7 февраля Белгородская область вновь подверглась ракетному обстрелу. В это время губернатор региона Вячеслав Гладков находился в поездке по объектам инфраструктуры. Он сообщил, что попал под обстрел. Вячеслав Гладков подчеркнул, что все произошло около 21:00. Силы ПВО успешно отразили удар. Губернатор вместе с остальными укрылся от ракетного удара.