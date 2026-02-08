Боец Антон Иванов из Байкальска погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. Как сообщил глава Байкальска Василий Темгеневский, в зоне спецоперации погиб земляк Антон Иванов. Защитника Отечества не стало 14 августа 2024 года.
— Детство, школьные годы и молодость Антона прошли на родине в с. Харашибирь. В 2020 году он переехал в п. Утулик. Срочную службу не проходил, но несмотря на это в 2024 году принял важное и ответственное решение — заключил контракт с Министерством обороны РФ и убыл в зону проведения СВО, — поделился градоначальник.
Дома героя ждали мать, сестра и три дочери. Он принял мужественное решение отправиться на защиту Родины в 2024 году. В памяти близких он навсегда останется, как храбрый, готовый прийти на помощь и верный присяге сибиряк.