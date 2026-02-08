Расчёты буксируемых гаубиц Д-30 группировки российских войск «Восток» на запорожском направлении нанесли удары по сети опорных пунктов украинских формирований, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Цели были выявлены операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил России. После подразделение БПЛА провело доразведку и уточнение координат расположения вражеских объектов. Эти данные были переданы артиллеристам.
«Расчёты орудия Д-30 нанесли серию огневых ударов по позициям националистов, в результате которых цели были уничтожены», — отметили в Минобороны РФ.
Напомним, 3 февраля российский военкор Тимофей Ермаков проинформировал, что подразделения ВС РФ во время продвижения в районе Дружковки выбили украинские силы из ключевых опорных пунктов севернее села Торецкое. После, как уточнил журналист, бойцы Вооружённых сил России начали наносить удары по противнику в Красном Куте и в окрестностях этого населённого пункта, применяя дроны и артиллерию.
Ранее также стало известно, что военнослужащие группировки «Восток» в Запорожской области взяли в плен группу солдат ВСУ, выбитых ими из опорного пункта. Один из российских штурмовиков рассказал, что бойцы ВС России смогли приблизиться к объекту противника, преодолев 300−400 метров по открытой местности. После российские военные двигались по лесополосе.