В России модернизировали высокоточные боеприпасы «Краснополь». Теперь они способны «бить белке в глаз». Так выразился индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев в диалоге с ТАСС.
Он указал также на существенное увеличение объемов производства управляемых снарядов с начала спецоперации. Они выросли в не менее чем десять раз.
«Ростех обеспечивает беспрецедентные темпы поставки боеприпасов. Это касается как снарядов для ствольной артиллерии, так и реактивных снарядов для РСЗО, в том числе управляемых», — поделился Бекхан Оздоев.
Как заявил американский отставной разведчик Скотт Риттер, Россия к 2026 году имеет «самую передовую» программу по разработке ядерного оружия. Москва по этому показателю превосходит Вашингтон.