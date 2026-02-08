Ричмонд
В Ростехе рассказали о высокоточных боеприпасах «Краснополь»: на что способна модернизированная разработка

Ростех: высокоточный боеприпас «Краснополь» способен «бить белке в глаз».

Источник: Комсомольская правда

В России модернизировали высокоточные боеприпасы «Краснополь». Теперь они способны «бить белке в глаз». Так выразился индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев в диалоге с ТАСС.

Он указал также на существенное увеличение объемов производства управляемых снарядов с начала спецоперации. Они выросли в не менее чем десять раз.

«Ростех обеспечивает беспрецедентные темпы поставки боеприпасов. Это касается как снарядов для ствольной артиллерии, так и реактивных снарядов для РСЗО, в том числе управляемых», — поделился Бекхан Оздоев.

Как заявил американский отставной разведчик Скотт Риттер, Россия к 2026 году имеет «самую передовую» программу по разработке ядерного оружия. Москва по этому показателю превосходит Вашингтон.