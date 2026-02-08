Беженка Хачтрян: в Родинском ВСУ убивали мирных жителей за еду

Украинские военные расстреливали мирных жителей, которые отказывались отдавать им продукты питания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на беженку из расположенного в ДНР населённого пункта Роднинский Анагит Хачатрян.
«Они мирных [жителей Роднинского] постоянно стреляли. За еду, если кто-то не согласен. Выводили, стреляли, выносили еду. При всех», — рассказала Хачатрян.
Беженка также рассказала о постоянных бомбёжках домов мирных жителей.
Сообщается, что женщину эвакуировали штурмовики 120-й дивизии морской пехоты группировки войск «Центр».
Ранее беженец рассказал, как ВСУ использовали жилые дома в Красноармейске в качестве точек для запуска БПЛА, при этом дроны вылетали прямо из квартир.
Также со слов беженцев стало известно, что украинские боевики расстреливали в Ямполе на краснолиманском направлении в ДНР местных мужчин любого возраста.
Тем временем уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова рассказала о пытках и гибели российских военных на Украине.