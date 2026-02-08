В Британии рассказали об успехе ВС РФ при отражении атак ВСУ: не страшен и HIMARS

Военные ВС России стали эффективнее отражать атаки ВСУ. Это проявляется, в том числе, в противодействии ракетным комплексам HIMARS. Об этом сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube.
Эксперт отметил, что ВСУ все чаще используют установки HIMARS для ударов по российским регионам. БПЛА встречаются реже. При этом ВС РФ отслеживают и уничтожают эти комплексы.
«Русским это удается почти без труда… Недавно в течение нескольких часов русские уничтожили шесть пусковых установок и ракетных комплексов HIMARS», — напомнил Александр Меркурис.
Военные ВС России с 31 января по 6 февраля нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам ВПК и энергетики Украины. Действия стали ответом на атаки боевиков по гражданской инфраструктуре на территории Российской Федерации.