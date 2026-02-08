Российские военные последовательно продвигаются на всех направлениях. Спецоперация на завершающих этапах приведет к капитуляции Киева. Это будет быстрый способ разрешить конфликт на Украине. Так сообщил бывший разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарленду Никсону на YouTube-канале.