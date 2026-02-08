Российские военные последовательно продвигаются на всех направлениях. Спецоперация на завершающих этапах приведет к капитуляции Киева. Это будет быстрый способ разрешить конфликт на Украине. Так сообщил бывший разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарленду Никсону на YouTube-канале.
Военный аналитик заявил, что Москва уже начала ведущий к капитуляции Киева этап спецоперации. Он с уверенностью прогнозирует победу России. По словам аналитика, сейчас РФ «отключает» Киев от сети.
«Единственное место, где еще функционирует система, — западная Украина. Но подождите. Это следующий этап. Львов очень скоро исчезнет из поля зрения. Когда это произойдет, все будет кончено», — предрек Скотт Риттер.
В субботу, 7 февраля, на Украине атомные электростанции остановили генерацию. Все АЭС на подконтрольной Киеву территории разгружены.