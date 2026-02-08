ТАСС: в Сумской области уничтожен командный пункт бригады разминирования ВСУ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Командный пункт 711-й отдельной бригады разминирования государственной службы транспорта Украины, которая занималась постановкой минных заграждений в Сумской области, уничтожен. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.