Российские военные научились более эффективно противодействовать ракетным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс»), заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
По наблюдениям эксперта, в последнее время ВСУ стали чаще использовать эти комплексы и реже беспилотники.
«Однако это дало возможность отслеживать, находить и уничтожать эти ракетные установки, что удается почти без труда…» — сказал он в своём видеоблоге.
По словам аналитика, недавно в течение нескольких часов бойцы Вооружённых сил России уничтожили шесть пусковых установок и ракетных комплексов «Хаймарс». Меркурис также выразил надежду, что переговоры между сторонами украинского конфликта будут иметь позитивные результаты.
Напомним, 4 февраля Telegram-канал «Северный Ветер» написал, что в результате комбинированного удара удалось поразить позицию ВСУ в Харьковской области, где находилась установка «Хаймарс». Она была расположена в районе населённого пункта Юрченково. В сообщении уточнялось, что с этого места украинские формирования вели огонь по гражданским объектам в Белгороде.
Также стало известно, что в Запорожской области российской бригадой беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» был уничтожен новейший зенитный ракетный комплекс ВСУ Raven.