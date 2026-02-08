«Впереди сложные дни»: ДТЭК рассказал о повреждении энергетической инфраструктуры

Украина потеряла значительную часть доступной электроэнергии из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил энергохолдинг ДТЭК.
По данным компании, пострадали две теплоэлектростанции и ключевые высоковольтные подстанции, в результате чего атомные электростанции были вынуждены снизить нагрузку.
Отмечается, что энергосистема страны работает с максимальными ограничениями, а привычные графики отключений электроэнергии больше не действуют. Наиболее сложная ситуация сложилась в Киеве, где электричество подается в среднем на полтора-два часа в сутки.
«Привычные графики не действуют. Сложнее всего в Киеве… Свет сейчас есть полтора-два часа в сутки. Впереди сложные дни», — сказано в публикации в Telegram-канале ДТЭК.
Накануне в пресс-службе «Укрэнерго» сообщили, что атомные электростанции на Украине остановили генерацию. Все АЭС на подконтрольной Киеву территории разгружены.
Незадолго до этого российские военные нанесли массированный удар по энергетическим и транспортным объектам на территории Украины. Все цели играют важную роль в логистике и управлении силами украинской армии.