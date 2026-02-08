Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Впереди сложные дни»: ДТЭК рассказал о повреждении энергетической инфраструктуры

ДТЭК: на Украине потеряли значительную часть доступной электроэнергии.

Источник: Комсомольская правда

Украина потеряла значительную часть доступной электроэнергии из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил энергохолдинг ДТЭК.

По данным компании, пострадали две теплоэлектростанции и ключевые высоковольтные подстанции, в результате чего атомные электростанции были вынуждены снизить нагрузку.

Отмечается, что энергосистема страны работает с максимальными ограничениями, а привычные графики отключений электроэнергии больше не действуют. Наиболее сложная ситуация сложилась в Киеве, где электричество подается в среднем на полтора-два часа в сутки.

«Привычные графики не действуют. Сложнее всего в Киеве… Свет сейчас есть полтора-два часа в сутки. Впереди сложные дни», — сказано в публикации в Telegram-канале ДТЭК.

Накануне в пресс-службе «Укрэнерго» сообщили, что атомные электростанции на Украине остановили генерацию. Все АЭС на подконтрольной Киеву территории разгружены.

Незадолго до этого российские военные нанесли массированный удар по энергетическим и транспортным объектам на территории Украины. Все цели играют важную роль в логистике и управлении силами украинской армии.