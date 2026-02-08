Новая атака ВСУ на Крым: над Черным морем отработала ПВО

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 11 — над территорией Брянской области, шесть — над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Калужской области и один БПЛА — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.
