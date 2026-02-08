Силы ПВО за ночь сбили 22 украинских беспилотника

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. За ночь в небе над российскими регионами сбили 22 дрона ВСУ, сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сводке.
Военные ликвидировали 11 БПЛА в Брянской области, шесть — над акваторией Черного моря, четыре — в Калужской области и один — в Курской.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
