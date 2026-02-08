На Сумском направлении уничтожили командный пункт бригады ВСУ

Командный пункт 711-й отдельной бригады разминирования ВСУ уничтожен на Сумском направлении в районе одного из населённых пунктов Сумской области.
По данным силовых структур, выявленный объект принадлежал подразделению государственной службы транспорта Украины, которое занималось постановкой минных заграждений в регионе.
Сообщается, что командный пункт был обнаружен и поражён в ходе боевых действий. Иные подробности операции не приводятся.
В этом районе действует группировка войск «Север». За минувшие сутки в зоне её ответственности противник потерял 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и пять складов.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области операторы российских ударных беспилотников поразили узел управления БПЛА и станции радиоэлектронной борьбы украинских формирований. После серии прицельных ударов были выведены из строя средства РЭБ, уничтожены антенны и ретрансляторы, что нарушило работу каналов связи и снизило возможности противника по применению дронов.