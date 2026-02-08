В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 февраля российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. В Минобороны РФ заявляли, что удары с применением ракет «Кинжал» и беспилотных летательных аппаратов стали ответом на атаки по объектам гражданской инфраструктуры России.