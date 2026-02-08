В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Взрывы были слышны в Одессе в ночь на субботу на фоне объявленной воздушной тревоги. О произошедшем сообщили украинские СМИ. По информации Министерства цифровой трансформации Украины, вечером в субботу воздушная тревога была объявлена в Одесском районе Одесской области.
Ранее сообщалось, что в ночь на 7 февраля российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. В Минобороны РФ заявляли, что удары с применением ракет «Кинжал» и беспилотных летательных аппаратов стали ответом на атаки по объектам гражданской инфраструктуры России.
Ранее также сообщалось, что на запорожском направлении расчёты буксируемых гаубиц Д-30 группировки войск «Восток» нанесли удары по сети опорных пунктов украинских формирований. Цели были выявлены с помощью разведывательных беспилотников, после чего артиллеристы нанесли серию огневых ударов, в результате которых позиции были уничтожены.