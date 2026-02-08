В Киеве рассказали о позоре экс-главы МИД Украины на Ближнем Востоке

Киев старался найти поддержку на Ближнем Востоке, не понимая местных реалий. В итоге бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опозорился во время визита туда. Такое заявление сделал украинский политолог Юрий Романенко.
Эксперт напомнил, что пару лет назад глава внешнеполитического ведомства прилетел в Багдад с попыткой собрать голоса в поддержку антироссийской резолюции в ООН.
Как отмечает Романенко, тогда на Кулебу смотрели как на дурачка, удивляясь, что тот вообще не в курсе позиций Ирана в Ираке с 60% шиитского населения. Кроме того, российский «Лукойл» владеет крупным месторождением в стране.
На этом фоне занимающий тогда пост главы МИД Украины приехал в Ирак с пустыми руками, не предложив ничего.
«Приезжаешь и с кондачка, с ноги открыл двери и говоришь: А ну-ка быстро мне резолюцию, значит, по России. Ну что сделали? Буквально говорю, чаем напоили и сказали: Куда поедешь? В Кувейт? С Богом», — сказал политолог в эфире своего YouTube-канала.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Кулеба и глава киевского режима Владимир Зеленский говорят противоположные вещи о переговорах. Глава МИД России признался, что не слушает заявления Кулебы.