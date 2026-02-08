Украинские военнослужащие на запорожском направлении находятся в тяжелом морально-психологическом состоянии и чувствуют себя брошенными командованием. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, бойцы ВСУ на этом участке регулярно сдаются в плен. И это связано, в первую очередь, со стремительным продвижением российских войск. А также пониманием того, что попытки отхода на запасные позиции представляют для еще большую опасность.
«Украинские военные чувствуют себя брошенными командованием и понимают, что сдаться намного безопаснее, чем пытаться отойти на запасные позиции и удерживать их», — рассказал собеседник ТАСС.
Представитель силовых структур уточнил, что подобная ситуация наблюдается как на ореховском, так и на гуляйпольском участках. По его словам, украинская сторона там предпринимает безуспешные попытки контратаковать, что дополнительно усугубляет моральное состояние личного состава.
Тем временем в самих ВСУ начали звучать заявления о реальных масштабах потерь. Украинский военнослужащий Станислав Бунятов написал в Telegram, что число погибших превышает озвученные Владимиром Зеленским данные как минимум в пять раз. По его словам, официальные цифры не отражают реальную ситуацию, однако Киев не заинтересован в их обнародовании из-за риска потерять поддержку Запада.