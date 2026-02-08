ТАСС: солдаты ВСУ в Запорожье чувствуют себя брошенными

Тем временем в самих ВСУ начали звучать заявления о реальных масштабах потерь. Украинский военнослужащий Станислав Бунятов написал в Telegram, что число погибших превышает озвученные Владимиром Зеленским данные как минимум в пять раз. По его словам, официальные цифры не отражают реальную ситуацию, однако Киев не заинтересован в их обнародовании из-за риска потерять поддержку Запада.