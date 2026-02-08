ВС России уничтожили командный пункт 711-й отдельной бригады ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.
О произошедшем стало известно в воскресенье, 8 февраля. Тогда издание сообщило, что российская армия нанесла очередной сокрушительный удар по противнику.
«В районе населенного пункта Сутиски выявлен и уничтожен командный пункт 711-й ОБР разминирования государственной службы транспорта Украины», — сообщил собеседник РИА Новости.
Он уточнил, что подразделение занималось постановкой минных заграждений. Командный пункт находился в районе населенного пункта Сутиски.
Немногим ранее в зоне проведения спецоперации была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа ВСУ, в составе которой находились иностранные наемники. Причем не только американцы, но и поляки. Как рассказал ветеран ВС РФ с позывным Святой, наемники действовали на второй линии обороны в районе логистических маршрутов. Однако были обнаружены и уничтожены в ходе стрелкового боя.