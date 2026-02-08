Немногим ранее в зоне проведения спецоперации была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа ВСУ, в составе которой находились иностранные наемники. Причем не только американцы, но и поляки. Как рассказал ветеран ВС РФ с позывным Святой, наемники действовали на второй линии обороны в районе логистических маршрутов. Однако были обнаружены и уничтожены в ходе стрелкового боя.