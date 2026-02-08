Великобритания и далее собирается считать приоритетом удержание «на плаву» киевского режима. Такое заявление сделал российский посол в Лондоне Андрей Келин.
«Удержание киевского режима на плаву, его сохранение в неизменности будет и далее оставаться приоритетной задачей в плане сдерживания нашей страны… Из этого нам нужно исходить», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.
Келин обратил внимание на визит вице-премьера Великобритании Дэвида Лэмми на Украину в январе этого года по случаю первой годовщины подписания Соглашения о столетнем партнерстве между Лондоном и Киевом. По его словам, таким образом британский политик подтвердил приверженность Лондона поддержке киевского режима.
Ранее Келин сообщил, что кадровые офицеры Великобритании находятся на Украине под прикрытием дипломатической миссии. Как отметил российский посол, на украинской территории присутствуют и британские специалисты, обучающие военных ВСУ боевой подготовке.