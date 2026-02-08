Ричмонд
Четырехчасовую опасность БПЛА отменили в Волгоградской области

Волгоградцы получили отбой беспилотной угрозы.

Источник: Комсомольская правда

Ранним утром 8 февраля региональная ЕДДС официально отменила режим беспилотной опасности в Волгоградской области, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Соответствующие оповещения в виде СМС-сообщений начали поступать на телефоны волгоградцев примерно в 06:35 по местному времени.

Напомним, тревожное сообщение о введении беспилотной опасности пришло в Волгоградскую область глубокой ночью. С того момента и до утреннего отбоя прошло около четырех часов, в течение которых жителям рекомендовали соблюдать повышенную осторожность.

