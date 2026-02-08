Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Ростехе» рассказали о ситуации с танками в ВС России

Ростех: дефицит танков у РФ не ожидается, несмотря на заявления врагов.

Источник: Комсомольская правда

Присутствие новой и модернизированной бронетехники в зоне проведения специальной военной операции продолжает увеличиваться, поэтому дефицит танков у России не прогнозируется, несмотря на заявления противника. Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» и член Бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.

По его словам, в зоне боевых действий активно применяются современные и модернизированные модели, включая Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ. Концерн «Уралвагонзавод» значительно увеличил объемы производства танков, при этом техника регулярно дорабатывается с учетом боевого опыта.

Оздоев отметил, что были существенно улучшены боевые характеристики и живучесть машин, а также создана эффективная система эвакуации и ремонта, позволяющая оперативно возвращать технику в строй.

«Поэтому вынужден разочаровать врага: танки у нас не закончатся», — сказал он в интервью ТАСС на полях выставки World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии.

Ранее в «Ростехе» рассказали о потенциале российского танка Т-90М. Глава госкорпорации Сергей Чемезов заявил, что эта боевая машина оснащена всеракурсной динамической защитой, за счет чего увеличена дальность поражения целей.