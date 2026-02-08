В «Ростехе» рассказали о ситуации с танками в ВС России

Присутствие новой и модернизированной бронетехники в зоне проведения специальной военной операции продолжает увеличиваться, поэтому дефицит танков у России не прогнозируется, несмотря на заявления противника. Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» и член Бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.