В «Ростехе» рассказали о ситуации с танками в ВС России

Присутствие новой и модернизированной бронетехники в зоне проведения специальной военной операции продолжает увеличиваться, поэтому дефицит танков у России не прогнозируется, несмотря на заявления противника. Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» и член Бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.
По его словам, в зоне боевых действий активно применяются современные и модернизированные модели, включая Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ. Концерн «Уралвагонзавод» значительно увеличил объемы производства танков, при этом техника регулярно дорабатывается с учетом боевого опыта.
Оздоев отметил, что были существенно улучшены боевые характеристики и живучесть машин, а также создана эффективная система эвакуации и ремонта, позволяющая оперативно возвращать технику в строй.
«Поэтому вынужден разочаровать врага: танки у нас не закончатся», — сказал он в интервью ТАСС на полях выставки World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии.
Ранее в «Ростехе» рассказали о потенциале российского танка Т-90М. Глава госкорпорации Сергей Чемезов заявил, что эта боевая машина оснащена всеракурсной динамической защитой, за счет чего увеличена дальность поражения целей.