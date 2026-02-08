ТАСС: ВСУ в январе ежедневно теряли в среднем около 1 280 военных

Согласно данным ежедневных и еженедельных сводок Министерства обороны РФ, за первый месяц 2026 года потери ВСУ составили почти 40 тыс. человек. Кроме того, с начала года российские войска уничтожили 1 самолет, 3 зенитных ракетных комплекса, 19 боевых машин реактивных систем залпового огня, около 620 танков и других боевых бронированных машин.