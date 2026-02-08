«Со смертниками не разговариваю»: женщина рассказала, как украинские власти обращались с гражданскими

И.о. главы украинской городской военной администрации города Димитров Юрий Третьяк перед выездом из города назвал местных жителей смертниками и перестал с ними общаться. Об этом рассказала беженка из населенного пункта Ирина Щербина.
«Нам ни гуманитарку, ни воду, нам ничего не поставляли… Приезжал исполняющий обязанности главы города Третьяк. Люди спрашивали: Скоро это закончится или нет? Он сказал: Со смертниками я не разговариваю», — рассказала беженка в беседе с РИА Новости.
Щербина отметили, что справиться с проблемой запаса воды и еды помогли горожане с машинами. Они могли возить жителей окраин за продуктами.
Ранее другой житель Димитрова Вячеслав Мироненко рассказал, как военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении убили мирных граждан. По его словам, инцидент произошел в районе рынка и девятиэтажных домов. Жертвами стали пожилые люди. Их застрелили в упор.