«Со смертниками не разговариваю»: женщина рассказала, как украинские власти обращались с гражданскими

«Нам ни гуманитарку, ни воду, нам ничего не поставляли… Приезжал исполняющий обязанности главы города Третьяк. Люди спрашивали: Скоро это закончится или нет? Он сказал: Со смертниками я не разговариваю», — рассказала беженка в беседе с РИА Новости.